Hoe leer je kinderen de waarde van geld als het spaarvarken verdwijnt? 'Maak ze niet banger, wel slimmer'

Wethouder Linda Voortman is ook bij de workshop aangeschoven omdat ze het initiatief steunt. "We vinden het als gemeente belangrijk dat mensen rond kunnen komen, maar ook dat iedereen weet hoe ze het beste met geld kunnen omgaan." Dat is lastig nu geld vooral bestaat uit cijfertjes op een bankrekening. "Ik heb een dochter van 8 jaar en hoor het ook van vrienden die kinderen hebben: hoe zorg je dat een kind leert wat de waarde van geld is?"