KNVB ziet af van uitbreiding campus en dreigt te vertrekken uit Zeist: 'Teleurstelling is groot'

"De KNVB wil niet achterlopen ten opzichte van buitenlandse voetbalbonden en een voortrekker blijven in de internationale voetbalwereld. Over deze wensen en ambities is uitvoerig gesproken met de gemeente Zeist en daarom is de teleurstelling groot dat er uiteindelijk geen consensus is bereikt", schrijft de bond in een verklaring. Spee benadrukt dat de voorkeur van de KNVB voor de uitbreiding in Zeist lag en dat de bond "met pijn in ons hart" het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan introk.