"We zijn één grote toneelfamilie." Toneelgroep Karakter viert 50 jarig jubileum

Voor het 50-jarig jubileum herleeft een oude traditie: de lootjes tombola. Vroeger met prijzen van de plaatselijke middenstand zoals worsten van de slager en een bosje bloemen van de bloemist. Wim Rottier: "We gingen als leden de winkels af om te bedelen voor cadeautjes voor de verloting. Die tombola gaan we weer doen." En of er over 50 jaar weer een jublieum is? Als het aan Wim ligt wel: "De naam van Karakter is ook wat Karakter is. De eenheid, de familie die we zijn geworden in al die jaren, de ondersteuning die we vinden bij elkaar in leuke en mindere tijden is echt bijzonder. Het doel is Karakter is dat we plezier hebben met elkaar maar wel kwaliteit brengen. En ik denk dat dat Karakter bij elkaar houdt."