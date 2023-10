Namen van slachtoffers Gaza op Jaarbeursplein Utrecht geschilderd

Volgens Van Bruggen is er veel te weinig aandacht voor de persoonlijke verhalen van de slachtoffers in de Gazastrook. "Je hoort berichten over 300 doden, 50 mensen in het ziekenhuis, 1000 mensen die ontheemd zijn. Maar wij vinden dat ze een naam moeten krijgen, want het zijn allemaal mensen met een verhaal en een familie. Dat komt nu nog niet genoeg in beeld."