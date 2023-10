Man voor de zesde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs: 'Zagen een enorme rookwolk'

Agenten kregen de bestuurder in beeld nadat zij richting de Churchilllaan reden en daar een enorme rookwolk zagen, die het zicht flink belemmerde. Omdat dat voor gevaarlijke situaties in het verkeer kan zorgen hield de politie de man staande. Hij bleek geen rijbewijs op zak te hebben. Dat was niet voor het eerst: het was de zesde keer dat hij bij een politiecontrole niet het benodigde document bij zich had.