Belangenbehartiger mantelzorg wilt 'regelkolder' tegengaan: 'Mantelzorgers moeten overeind blijven'

Daarom is de vereniging een petitie gestart naar aanloop van de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2023. In de petitie staan onder meer verzoeken om mantelzorgers met vertrouwen te behandelen, duidelijke brieven op B1 niveau te schrijven, een minimale bewijslast in te voeren en één loket voor mantelzorgers. "Als we niets doen, gaat het helemaal spaak lopen. We willen een stevige vuist maken, zodat we in het formatieproces alle handtekeningen kunnen overhandigen", aldus Kusters.