Grote zorgen bij Amersfoortse ondernemers over schoon bevoorraden binnenstad

“Ik vind het goed dat er wordt nagedacht over zo’n transitie. Dat is op termijn ook nodig”, zegt Hendrik Blom. Hij is eigenaar van Black Coffee and supplies en leverancier bij veel horeca in en buiten de Keistad. Ondanks dat hij het een goede zaak vindt, staat hij er niet zorgeloos in. “Er zijn voor verschillende ondernemers best wat haken en ogen.”