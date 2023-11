Wordt Cothense 'Tessa' een vaste naam in het appelschap? 'Deze heeft wel heel veel pluspunten'

Of de appel gaat aanslaan bij het grote publiek is nu de vraag. Bij het appelschap in de supermarkt in Wijk bij Duurstede zijn de meningen verdeeld. De ene bezoeker is trouw aan de Elstar, de ander haalt fruit rechtstreeks bij de boer, maar er zijn ook genoeg mensen die de Tessa meepakken. Om te proberen, maar misschien ook omdat ze op dit moment in de aanbieding is.