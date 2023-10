Institutioneel racisme bij de gemeente Amersfoort: 'Verbaasd hoe openlijk het racisme soms was'

Toch was ze over een aantal dingen verrast. "We weten dat er in organisaties veel subtiele 'grapjes' voorkomen, zoals: 'wat spreek je goed Nederlands' tegen iemand die hier gewoon geboren is. In dit onderzoek waren de opmerkingen soms gewoon heel duidelijk, bijvoorbeeld: 'we nemen liever geen stagiaires aan met een migratieachtergrond, want die spreken niet voldoende Nederlands'. Of heel harde opmerkingen over bevolkingsgroepen. Daar schrokken we toch wel heel erg van, zeker omdat het gemeenten zijn. We hebben het niet over een of andere organisatie die bekend staat om zijn machocultuur. Een gemeente is een maatschappelijke organisatie die iets wil bijdragen aan de samenleving."