Paddenstoelen niet plukken, 'gewoon genieten' zegt boswachter Utrechts Landschap

Bilthoven - Oktober was een uitzonderlijk natte maand: volgens Weerplaza viel er deze maand extreem veel regen in Nederland. Hoewel wij daar als mensen vaak niet zo blij mee zijn, is het voor paddenstoelen juist ideaal. Paddenstoelenliefhebbers kunnen nu dan ook hun hart ophalen in de natuur, vertelt boswachter Jacqueline van Dam van Utrechts Landschap.