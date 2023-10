KNVB-campus was ooit blauwdruk voor andere voetballanden: 'Waarom Zeist inruilen voor Flevopolder?'

Matty Verkamman is met Hugo Borst, Chris van Nijnatten en Henk Mees al twee jaar bezig om een nieuw Nationaal Voetbal Museum in Zeist te realiseren. "Daar zijn we mee begonnen op verzoek van de gemeente Zeist. We hebben na het nieuws van gisteren contact gezocht met beide partijen of dit allemaal voor niets geweest is."

Een vergelijkbaar project ging eerder ten onder in Middelburg, Zeist geniet gezien de historie nu de voorkeur. "De collectie is inmiddels uitgebreid, we hebben recent nog de schoenen aangekocht die Johan Cruijff droeg in de WK-finale van 1974. We hebben ook interesse uit Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn en Deventer, we wachten nu eerst de ontwikkelingen in Zeist af."