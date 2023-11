Utrecht na kritiek: olifantenpaadjes horen erbij en hebben juist positief effect op natuur

Het voorkomen van olifantenpaadjes is lastig, blijkt uit de antwoorden van de wethouder. Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt gekeken naar looplijnen, maar zegt de gemeente: "Het gedrag van mensen is onvoorspelbaar en er zijn veel redenen om af te wijken van de gebaande wegen. Het ontstaan van olifantenpaadjes is kortom niet te voorkomen en dat vinden we over het algemeen ook niet nodig. Daarom zetten we hier in de meeste gevallen geen middelen voor in. We grijpen alleen in als er vanwege veiligheid aanleiding voor is."