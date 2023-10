Muzikale broedplaats dB's mag tot volgend jaar mei in CAB-gebouw blijven

Utrecht - De muzikale broedplaats dB's mag tot 1 mei 2024 in het CAB-gebouw blijven in Utrecht blijven. Dat laat wethouder Eelco Eerenberg weten in een raadsbrief. Het huurcontract in het CAB-gebouw is nu - voor de laatste keer- verlengd tot mei 2024. Eerenberg zei eerder deze maand nog weten zich maximaal in te zetten voor behoud van het centrum.