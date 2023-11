Alexander kreeg een huurwoning dankzij zijn cruciale beroep: 'Lot uit de loterij'

Alexander, die bij Sherpa in Baarn voor een woongroep van verstandelijk beperkten werkt, was een van die ruim 2000 inschrijvers. Hij stond al een jaar of zeven ingeschreven voor een huurwoning in en rond Baarn. "Het is heel moeilijk in de sociale woningbouw. Ik was altijd iets van nummer veertig van de 280 inschrijvers op een huurwoning. Dat is niet te doen. En de vrije sector is voor mij helemaal onbetaalbaar."