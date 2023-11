Hij komt er: de doorfietsroute van Utrecht naar Hilversum

De doorfietsroute Utrecht-Hilversum is zestien kilometer lang en vertrekt vanuit de singel via de Blauwkapelseweg in Utrecht, langs de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. Na een lange rechte weg door Maartensdijk en Hollandsche Rading (N417) bereikt de fietser via de Utrechtseweg het centrum van Hilversum.