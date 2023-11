Blikseminslag laat Utrecht en Amersfoort trillen, ook sensoren KNMI zien uitschieter

"Nog nooit in mijn leven zo hard onweer gehoord als deze klap met trillingen in het huis net", zegt een twitteraar over de knal die gisteravond in Utrecht die iets voor 23.00 uur te horen was. Dat was niet de enige bliksemschicht. Het KNMI registreerde in Nederland 2256 ontladingen op 31 oktober: een maandrecord.