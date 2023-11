Ontsnappen uit het Pieter Baan Centrum? Dit voorjaar kan het

Uiteindelijk is het wel de bedoeling om te ontsnappen, wat – als het lukt – meteen een hoogtepunt is. "Dat is een soort natural high", zegt Stapelbroek die het spel ook aanbiedt in de Koepelgevangenis in Breda en in gevangenis De Kruisberg in Doetinchem. Prison Escape bestaat nu bijna tien jaar en om dat te vieren kwamen alle medewerkers gisteren langs voor een feestelijke startbijeenkomst in Utrecht. De komende weken volgen playtests om het spel te testen en audities, waarvoor ze dus ook nog kandidaten nodig hebben. "Daar kunnen mensen zich vanaf nu voor aanmelden." De première is dit voorjaar.