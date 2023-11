Voor Utrechters die last hebben van vuurwerk is er opnieuw een meldpunt

Al jaren wordt in Utrecht gesproken over een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. In 2024 gaat een zogeheten burgerberaad daarover discussiëren. "Al jaren geeft een meerderheid van de inwoners van Utrecht aan dat het wat hen betreft klaar is met dat geknal, met het angst aanjagen van dieren en mensen en met het slopen van de natuur, het milieu en de openbare ruimte", legt PvdD Utrecht-fractievoorzitter Maarten van Heuven uit.