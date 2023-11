Bunnik overweegt kleinschalige opvanglocatie voor vluchtelingen

Op de Regulierenring, waar de vluchtelingen straks moeten worden opgevangen, zitten nu ruim veertig Oekraïense vluchtelingen. Zij kunnen voorlopig blijven zitten, want als de plannen doorgaan komen de nieuwe vluchtelingen pas in de tweede helft van volgend jaar naar Bunnik. Of het dan ook om veertig vluchtelingen gaat, is nog niet bekend.