Flinke bezuinigingen op komst: Amersfoort vreest zogenaamde ravijnjaar 2026

Een ander verkiezingsonderwerp is het komende referendum over het nieuwe parkeerbeleid. Met name Menno Fousert van Amersfoort2014 ging daar uitgebreid op in. Zijn partij ziet inhoudelijk veel voordelen in het nieuwe parkeerbeleid, maar heeft grote moeite met de gehele invoering daarvan. Volgens Fousert had het eerder moeten gaan om hoe anders om te gaan met de openbare ruimte.