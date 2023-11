Maarten 80! Van Rossem vertelt over Utrechtse Politiek en Pim Fortuyn

Utrecht - We gaan even een dikke 20 jaar terug in de tijd en schrijven het begin van het nieuwe millennium: Een periode gekenmerkt door de aanslagen op het WTC in New York, de opkomst van Pim Fortuyn en in onze provincie de hoogtijdagen van Leefbaar Utrecht. Een partij van Henk Westbroek en Broos Schnetz. In 1998 kwam de partij uit het niets met 9 zetels de raad binnen. Twee jaar later werden ze zelfs de grootste: 14 van de 45 zetels gingen in 2010 naar de 'Leefbaren'.