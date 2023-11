Laatste onbewaakte overweg in de provincie Utrecht krijgt spoorbomen

Wethouder Suna heeft deze week een overeenkomst met ProRail getekend. Volgens hem is het vooral goed nieuws voor omwonenden en recreanten dat de verbinding tussen de Eng en de Gouden Ploeg open blijft. Regiodirecteur Harro Homan van ProRail laat via een woordvoerder weten dat hij blij is dat hij er met Soest uit is gekomen. "Iedere overweg brengt een eigen verhaal met zich mee. Daarom vinden we het belangrijk om samen met de gemeente en de omgeving tot een goede oplossing te komen. Dat is hier gelukt."