Bunschoter (29) komt om bij ongeluk op snelweg bij Amersfoort

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. De melding kwam binnen rond 02.20 uur, bij afrit 8 was de auto met daarin de drie slachtoffers in een sloot terechtgekomen. De auto bleek bij aankomst van de eerste agenten op zijn kop in het water te liggen. Twee inzittenden waren erin geslaagd uit de auto te komen, zij waren beiden gewond.