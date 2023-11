Mohammed (16) uit Doorn is Gaza ontvlucht: 'Het gaat nu beter met me'

Het gezin Al-Ashqar nam een paar maanden geleden ineens afscheid van de buurt. Mohammed was met zijn familie in Gaza op bezoek op het moment dat de oorlog uitbrak. Hij vertelde de afgelopen weken meerdere keren in het Jeugdjournaal over de situatie in Gaza. "Ik ben bang dat ik mijn leven verlies, of mijn broertjes of ouders", zei hij vorige week nog in een interview. "We voelen ons onveilig hier vanwege de situatie. Bijvoorbeeld als je gaat slapen, je weet niet of je de volgende dag opstaat of niet. Je weet niet of je het volgende uur nog leeft of niet.”