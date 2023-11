Verontwaardiging om langdurige leegstand sociale huurwoningen Utrecht

Woningcorporatie Bo-Ex zegt in een reactie dat er "helaas" vertragingen waren in het onderhoud. "We doen er alles aan om deze woningen op korte termijn klaar te hebben voor verhuur via Woningnet." Volgens een woordvoerder zijn er in korte tijd veel woningen in Lombok vrijgekomen die nog flink wat onderhoud nodig hadden. Daardoor duurden de onderhoudswerkzaamheden langer dan verwacht. "Zowel onze eigen organisatie als de aannemer kon dit qua planning niet aan." Inmiddels zitten ze volgens de woordvoerder weer op schema en komen verschillende woningen over een maand op Woningnet.