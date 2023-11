Slecht onderhoud en een onbereikbare beheerder: veel appartementseigenaren zijn ontevreden met hun VvE

Toch is Snijders genoodzaakt om aan het einde van dit jaar te stoppen met zijn bedrijf. "Voor veel VvE's is het lastig om kritisch naar zichzelf te kijken", vindt de ondernemer. "Vaak is mijn oordeel, in elk geval voor een deel, een oordeel over de beheerder. Daarom heb ik het altijd naast mijn vaste baan en gezin moeten doen. Dat is niet langer houdbaar."