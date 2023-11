Mogelijk financiële compensatie na fiasco met nieuwe Utrechtse parkeerapp

Dat de nieuwe Utrechtse parkeerapp niet voldoet aan de verwachtingen was al langer bekend. Eerder heeft wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) in een brief laten weten dat ze de problemen die bij de invoering ervan ontstonden onderschat heeft. Maar vandaag trok ze tijdens een raadsvergadering het boetekleed aan. De parkeerapp is nodig als bezoekers van Utrechters met korting willen parkeren in een zone waar betaald parkeren geldt.