Hoe moet je omgaan met een overvloed aan prikkels? Deze kunstenaars zoeken naar het antwoord

Nog niet zo lang geleden was het gebouw waar nu de expositie is een prikkelarme omgeving. In de gangen van het voormalige klooster op Buitenplaats Doornburgh in Maarssen liepen de zusters door de gangen op weg naar hun dagelijkse bezigheden of het gezamelijke gebed. Hun dagelijkse gang naar de kapel is nu een van de kunstwerken. Theatermaker en kunstenaar Boukje Schweigman: "Bij deze installatie gaat een balletje heel langzaam door de gang. Vroeger liepen de zusters in het klooster ook heel langzaam door deze gang, zingend om naar de kapel te gaan. We vragen de bezoeker om met je ogen helemaal te focussen op het balletje terwijl je rondloopt. Want als we het over prikkelverwerking hebben, dan hebben we het ook over focus en aandacht."