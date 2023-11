Utrechtse raad en burgemeester Dijksma botsen over Prins Bernhard

En zo gaan er stemmen op om de naam van de Prins Bernhardlaan en het Prins Bernhardplein in de Utrechtse wijk Zuilen aan te passen. Maar die stap gaat velen veel te ver. Wel is er een meerderheid in de raad die wil dat er in de straten bordjes komen met meer informatie over de prins, die tijdens de oorlog zij aan zij streed met de Nederlandse regering. Die had tijdens de bezetting zetel in Londen. Na de oorlog was de prins de held van Nederlandse verzetsstrijders vanwege die inzet in Londen.