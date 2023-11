Rechter: Club Backstreet mag blijven in Zeist

Hotel Figi, dat tegenover de club ligt, en omwonende Niels Roelen spanden de zaak aan tegen de gemeente Zeist. Zij hadden eerder veel last van het uitgaansleven in de straat. Nu er al een paar jaar geen nachthoreca meer in de 2e Dorpsstraat zit, is de rust wedergekeerd. Zij vinden dat de gemeente geen vergunning aan de club had moeten geven.