Doe hier het Utrechtse Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen

Provincie Utrecht - Je kan vanaf nu het Utrechtse Kieskompas gebruiken als stemhulp voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Het Kieskompas is gemaakt met hulp van alle dertien regionale omroepen. Bij ons in de provincie heeft RTV Utrecht meegedacht over de stellingen en thema's. Het Kieskompas is hier in te vullen.