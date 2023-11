OM eist gevangenisstraf voor veroorzaken frontale botsing in Meerkerk: 'U heeft ons leven ontwricht'

“Wat bezielt deze man om achter het stuur te stappen. Hij is al eens eerder veroordeeld geweest en reed zonder rijbewijs”, zegt een van de slachtoffers. De verdachte is al twee keer eerder, in 2011 en 2015, aangehouden met alcohol op achter het stuur. Daarom had hij een tijdelijk rijbewijs dat in juli 2017 verliep. Maar hij bleef met het rijbewijs doorrijden. Zelf zegt hij dat hij niet meer wist dat het een tijdelijk rijbewijs was. En dat hij was vergeten dat hij nog een onderzoek moest ondergaan voordat hij een mogelijk nieuw rijbewijs had kunnen krijgen.