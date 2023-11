Geen reclame meer voor vlees, gokken en alcohol in Utrecht, maar nog wel voor vreemdgaan

Het toont wel het grote grijze gebied dat dit verbod creëert. Want de gemeente gaat alleen over plekken in de openbare ruimte waar zij reclameruimte aanbieden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan bushokje. Maar als er achter die bushalte een ambachtelijke slager of supermarkt ligt, dan mag die reclame maken voor elk stuk vlees dat hij wenst. Toch haalde het voorstel van Van Heuven het, D66 stemde tegen, maar dat was onvoldoende. En dus wordt dit soort reclame voor een deel verboden in de stad.