Patstelling dreigt op de Nobelstraat

Utrecht - Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet met de Utrechtse Nobelstraat. Dat is door de week een drukke verkeersaders met veel fietsers en bussen. Maar in de nachten van donderdag tot en met zaterdag verandert de straat in de hotspot van feestende jongeren. Gemeenteraad en burgemeester Dijksma bakkeleien over de oplossingen, maar doen dat al jaren.