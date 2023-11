Utrechtse biologische bierpionier De Leckere maakt doorstart

Nadat op 7 juni bekend werd dat de Utrechtse brouwerij failliet was verklaard , volgde algauw het nieuws dat er gekeken zou worden naar een mogelijke doorstart. Hoewel het merk in de afgelopen jaren steeds groter is geworden, gaf het faillissementsverslag een minder rooskleurig beeld. Al jaren draaide de brouwerij verlies. Bij de Belastingdienst was er een schuld van bijna 1 miljoen euro. Daarnaast moest er nog bijna een half miljoen worden overgemaakt aan de douane voor accijnzen. Ondanks dit alles, was er genoeg belangstelling voor de biologische bierpionier.