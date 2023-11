Utrechtse raad stemt in met zonneveld in Ockhuizen

Het initiatief voor het zonneveld is genomen door een aantal omwonenden en grondeigenaren. Maar niet alle omwonenden zijn blij met het zonneveld. In een reactie op de aangekondigde plannen hebben verschillende omwonenden zich fel uitgesproken tegen de plannen. Stichting Behoud Landschap Haarzuilens vond onder andere dat er onvoldoende inspraak was en alternatieven zoals zonnepanelen in geluidsschermen niet serieus zijn bekeken. De gemeente geeft aan dat dat de wensen en adviezen van bewoners waar mogelijk heeft meegenomen in het ontwerp.