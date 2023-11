Oudewater vindt nieuwe wethouder dankzij oproep in lokale krant: Bernadette Schomaker volgt Ten Hagen op

Eind september kondigde wethouder van Oudewater Ivo ten Hagen aan dat hij binnen een jaar op zou stappen. De gemeente besloot om in de lokale krant De IJsselbode een oproep te plaatsen. Gemeenteraadslid Ronald Gabriëls: "Het is wellicht ongebruikelijk en sommigen zullen er verbaasd over zijn om via De IJsselbode een nieuwe wethouder te zoeken, maar ons leek dit wel een gepaste methode."