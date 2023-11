Statenfracties Volt en PvdD verbaasd over nieuwe vergunningen stallen

Volt en de PvdD verwijzen onder meer naar een bericht van RTV Utrecht van afgelopen dinsdag, waarin melding wordt gemaakt van de uitbreiding van een varkensflat van 12.000 naar 18.000 varkens in de gemeente Montfoort. "Stikstofdepositie willen we voorkomen en verminderen, natuur willen we herstellen en versterken, en de omslag naar een duurzame, diervriendelijke en natuurinclusieve landbouw willen we versnellen en stimuleren. Het verlenen van vergunningen voor nieuwe stallen is wat Volt en PvdD betreft hier niet dienend aan", schrijven de twee Statenfracties.