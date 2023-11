Opnieuw veel boosheid na vondst verwaarloosd hondje, hoe strafbaar is het eigenlijk?

Het gevonden hondje in Woerden, vermoedelijk een shih tzu, was uitgedroogd, stonk naar urine en kon nauwelijks nog lopen omdat ze meer dan twee kilo aan vervilte vacht bij zich droeg. Het OM heeft het beestje in beslag genomen en in beheer, over verdere vervolging van de eigenaar wordt nog beslist. Over de situatie van de bewoonster is weinig bekend, maar duidelijk is wel dat de verwaarlozing niet iets is van deze week.