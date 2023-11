Mobiele bloedbank vertrekt uit Woerden: 'Ik ben er niet zo blij mee'

"Zo'n mobiele bloedbank zoals we die hier in Woerden hebben is best duur om in leven te houden en we komen maar een paar keer per jaar", zegt Marlous Metaal van Sanquin. Er is een dalende vraag naar bloed en dus kijkt de organisatie of er plekken in Nederland zijn waar het te veel kost. Daar hoort Woerden dus bij.