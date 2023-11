Stop op verkoop sociale huurwoningen in gemeente Utrecht

We werken aan een pakket van maatregelen waarin we die corporaties "beter in positie brengen", legt De Vries uit. Dan kan het gaan over grondposities – het uitgeven van bouwgrond – voor corporaties, of het verhogen van de productie van het aantal sociale huurwoningen. Deze maatregelen worden eerst bekeken door een onafhankelijk onderzoekbureau en worden elk jaar getoetst. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de afspraken in de zogenoemde Woondeal – 61.000 nieuwe woningen in de regio in 2030 – gehaald worden.