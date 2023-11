Vijvers die honderden huizen in Soest verwarmen? Tim, Elsie en Fried gaan ervoor

"We zoeken dus niet alleen kandidaten die een proefopstelling in hun huis willen", voegt Fried Broekhof toe. "We kunnen nog wel een uitbreiding van ons buurtteam gebruiken. Er zijn veel zaken die we met elkaar willen regelen: hoe zetten we het warmtenet organisatorisch op, hoe stemmen we het af met alle instanties? En van wie zijn de warmtewisselaars, hoe regelen we het onderhoud, zouden we de kosten kunnen drukken door sommige zaken zelf te doen?"