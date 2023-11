Vahstal wilde veel te hoog schadebedrag van Amersfoort

Amersfoort - De schadevergoeding van 47 miljoen euro die projectontwikkelaar Hans Vahstal van de gemeente Amersfoort vroeg in een langslepend conflict is 'onrealistisch en disproportioneel''. Dat oordeel staat in een adviesrapport, dat op last van de rechter openbaar is gemaakt. Daarmee komt er een antwoord op de vraag waarom Amersfoort een veel lagere schadevergoeding dan verwacht aan het bedrijf moet betalen.