Is gronddeal rond islamitische begraafplaats Amersfoort wel rechtmatig?

Als allerlaatst kreeg Abdelkarim Elkarti het woord. Hij is voorziter van het SvAM. Hij benadrukt de urgentie achter de zaak. "Het is letterlijk een kwestie van leven of dood." Hij benadrukt dat de grondruil geen truc is, maar dat het locatie-onderzoek lang heeft geduurd. Sinds de stichting bij de gemeente op de deur heeft geklopt zijn er al ruim driehonderd mensen overleden. "Hoe leg ik aan de families uit dat ze niet in de stad van hun hart begraven kunnen worden?"