Calamiteitenhospitaal Utrecht oefent dubbele ramp

In het oefenscenario met de titel 'Double Trouble' moesten de deelnemers snel schakelen. Terwijl het hospitaal zogenaamd bezig was met de opvang van 22 gewonde militairen uit een oorlogsgebied stortte in de directe omgeving de tribune van een groot sportevenement in. Zo'n 140 gewonden, onder wie ook kinderen werden naar binnen gebracht. In hun kielzog meldden zich al snel dertig verwanten die zich zorgen maakten. Het werd een stresstest die het speciale ziekenhuis op het ergste moest voorbereiden.