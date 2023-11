Utrechtse Ulu Moskee heeft nu een museumfunctie: 'We hopen dat mensen met een vooroordeel eens binnenstappen'

Het Grootste Museum van Nederland is een samenwerking tussen het Utrechtse Museum Catharijneconvent en kerken, synagogen, tempels en moskeeën. Anique de Kruijf, interim-directeur is trots dat de moskee aansluit bij het initiatief en daarmee de 22ste 'museumzaal' in Nederland is. De Kruijf: "Het is belangrijk om het religieus erfgoed onder het voetlicht te brengen. Dan leren we elkaars tradities kennen. Het is belangrijk om nieuwsgierig naar elkaar te zijn om elkaar beter te begrijpen en te weten wat onze achtergrond is en wat ons inspireert."