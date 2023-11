'Rabobank financierde illegale ontbossing'

Rabobank wist dat het leningen verstrekte aan bedrijven waar zo'n handelsembargo op stond. Toch was het geen reden voor de bank om terughoudend te zijn in het aangaan van de handelsrelaties. De bank zelf stelt dat het gaat om een embargo van een milieu-autoriteit en daarom geen aanleiding is om de banden te verbreken. Wel is een embargo reden om een klantonderzoek in te stellen, stelt Rabobank in een reactie.