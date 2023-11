Tentoonstelling over Ina Boudier-Bakker: 'Ze schreef de frustratie over Vianen van haar af'

Dat Boudier-Bakker altijd met haar man mee moet verhuizen, vindt de schrijfster eigenlijk al niks. Toch vindt ze haar verblijf aan de Voorstraat in Vianen het aller ergst. Als geboren Amsterdamse is Boudier-Baker gewend om naar Het Concertgebouw of Carré te gaan. De enige muziek die in Vianen klinkt, is het klokkenspel van de kerk. Een jaarlijkse kermis is het lichtpuntje in het eenzame bestaan van de schrijvende huisvrouw.