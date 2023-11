De band zit voor geen meter, maar Utrechtse ijshockeyers willen ook geen schaats in de nek

Ze spelen vandaag tegen Eindhoven, de Utrechtse ijshockeyers onder 17 jaar. Maar zomaar het ijs op? Nee, er gaan tíg stappen in de kleedkamer aan vooraf. "We doen allemaal beschermende spullen om", legt speler Francis Wilkes uit. Met een klittenbandje zet hij de nekband nog even extra vast. "Dit is het ding waar iedereen het deze week over heeft", zegt hij. "Want zonder die nekband mogen we straks nooit meer het ijs op."