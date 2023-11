Onderzoek: waterkwaliteit in sloten en plassen blijft slecht

Utrecht - Het is slecht gesteld met de waterkwaliteit van de meeste sloten, vennen, kanalen en plassen in Nederland. Slechts 22 procent van de 3200 geteste kleine wateren is in orde, ziet Natuur & Milieu na burgeronderzoek. Als wateren matig of slecht scoren, komt dat bijvoorbeeld doordat te veel meststoffen in het water zitten, of doordat er te weinig planten en waterdieren te vinden zijn.